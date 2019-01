Vandet stiger voldsomt i Kolding: Nu varsles der store oversvømmelser

Kolding: De første meldinger fra DMI lød på, at vandstanden ville stige med 1,30 meter, men nu tyder det på, at vandet kommer til at stige mere end først antaget.

Varslingen er nemlig blevet opgraderet til en kategori 3, hvilket vil sige, at der forventes en vandstand mellem 1,40 og 1,65 meter. Da der var oversvømmelse i 2017, steg vandet med netop 1,60 meter.

Allerede onsdag formiddag klokken 11.15 er vandstanden nået op på de kritiske 1.20, som lige præcis er grænsen for oversvømmelser.

- Vi frygter, at vandet stiger til 1,60 meter over normal vandstand, som det gjorde i 2017. I så fald bliver det kritisk, siger Lars Svoger, kommunikationschef ved Kolding Kommune.

Han fortæller, at kommunen forventer oversvømmelser på Fjordvej, havnen, omkring åen og i sommerhusområderne Binderup og Grønninghoved. I øjeblikket er kommunen i gang med at dele og lægge sandsække ud, lige som Gl. Standvej er blevet spærret. Det samme er parkeringskælderen på Nytorv blevet samt den nederste etage i p-huset på Toldbodgade.

Lars Svoger oplyser, at man stadig vil kunne komme ud af p-huset på Toldbodgade, selvom man normalt forlader det på nederste etage.

Hvis vandet fortsætter med at stige, kan det også blive nødvendigt at spærre Jens Holms Vej i eftermiddag, lyder det fra kommunen, der dog trækker beslutningen så længe som muligt.