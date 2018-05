Vamdrups nye åsted indvies den 23. maj

Det nye åsted vil sikre adgang til Kongeåen for børnene fra skolen og daginstitutionerne og for borgerne.

- Det bliver en særlig glæde at indvie det nye åsted i Vamdrup, som er skabt med et stærkt lokalt initiativ og engagement. Det nye åsted viser nemlig, hvor langt vi kan komme, når kommunen samarbejder tæt med lokale kræfter, som der i den grad er masser af i Vamdrup, siger Ole Alsted, i en pressemeddelelse.

Vamdrup: Onsdag den 23. maj kl. 13.30 vil borgmester Jørn Pedersen (V) sammen med børn og voksne fra Vamdrup Skole og formand for Lokaldemokratiudvalget Ole Alsted (V) indvie Vamdrups nye åsted på bredden af Kongeåen. Det nye åsted vil sikre adgang til Kongeåen for børnene fra skolen og daginstitutionerne og for borgerne. Forbilledet er hentet fra åstederne langs Kolding Å.

Plexiglas og vandspiral

Vamdrups nye åsted er en platform lavet i certificeret hårdttræ, et undersøgelsesbord i metal med en plexiglascylinder, hvor livet i åen kan undersøges, og en vandspiral, som kan trække vand op af åen ved hjælp af et drejehåndtag.

- Åstedet er lavet ud fra en grundtanke om, at pladsen skal være et aktivt sted for børnene fra den nærliggende skole og andre, der vil nyde og undersøge naturen og livet i åen på tæt hold. For skolen giver undersøgelsesbordet optimale muligheder for at undervise om smådyr og planter i og omkring vandløbet, fortæller landskabsarkitekt og skaber af åstedet, Thomas Thinghuus.

Det nye åsted fungerer også som et mødested med bænke, hvorfra man kan nyde den smukke natur ved Kongeåen. Bænkene fungerer samtidig også som en "grejbank", hvor skolen kan opbevare forskelligt udstyr. Undersøgelsesbordet og bænkene er dækket af et sejl, så man kan opholde sig på åstedet i ly for regn og sol.