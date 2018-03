Vamdrups julebelysning er i fare

Per Tonnesen fortæller, at Vamdrup Handelsforening vil gå utraditionelle veje for at få råd til årets julebelysning. Arkivfoto: Søren Gylling

Det koster 75.000 kroner at hænge kæder med julelys op i træerne i Vamdrup. Selv om handelsforeningen kan søge et kommunalt tilskud, er udgiften ved at dræne kassen. Foreningen vil gå utraditionelt til værks for at skaffe penge.

Vamdrup: Vamdrup Handelsforening er presset på økonomien, og det kan blive nødvendigt at droppe en del af julebelysningen, der løber op i 75.000 kroner om året. - Det er opsætningen, der koster det største beløb, for vi har mange træer, der skal hænges kæder på. Vi får stor ros for vores julebelysning, men den er ved at dræne kassen, fortæller formanden for handelsforeningen, Per Tonnesen. Hidtil er Østergade, Vestergade, Nørregade, Jernbanegade og Torvet blevet pyntet. Det er en lokal elektriker, der sætter lysene op. - Nogen kunne spørge, hvorfor vi ikke får sat lysene op af en forening, men det er ikke så lige til. Der er mange regler at overholde, når det handler om elektricitet. Og så vil vi gerne være sikre på, at belysningen ser flot ud, og derfor har vi allieret os med en fagmand. Desuden er det slet ikke sikkert, at vi kunne finde en forening til at løse opgaven, forklarer han.

I Vamdrup er vi gode til at stå sammen, så vi vil gå utraditionelt til værks. Ved vores arrangementer: Børnenes Dag i april, Smagens Dag i juni og Crazy Hour i august vil vi samle penge ind blandt borgerne. Beløbet skal gå til julebelysningen. Situationen er så alvorlig, at alternativet kan blive, at vi ingen julebelysning får. Per Tonnesen, formand for handelsforeningen

Underskud skal stoppes Hvert år bruger handelsforeningen omkring 25.000 kroner på at flage i byen. Desuden bruges penge på faste indslag som Smagens Dag, Børnenes Dag og Crazy Hour. Det er aktiviteter, der skal sætte liv i byen. - Vores omkostninger bliver bare større og større, og de to seneste år har Vamdrup Handelsforening haft underskud på regnskabet på 150.000 kroner. Vi skal ikke have underskud næste år. Det skal stoppes nu. Vi må gøre noget, så vores indtægter fra kontingent og vores udgifter kommer i balance. Foreningen har 49 medlemmer, og det antal har været nogenlunde konstant de seneste år. Kontingentet for at være medlem er lige blevet sat op med 400 kroner om året. - Det er første gang i 11 år, at kontingentet stiger, siger Per Tonneen, der ikke ønsker at oplyse, hvad det koster at være medlem.