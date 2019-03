Vamdrupperne tæller cigaretskodder til affaldsindsamling

På søndag er der landsdækkende affaldsindsamling, og i Vamdrup vil man tælle alle de cigaretskodder, man samler. Det skal være med til at gøre opmærksom på, hvor meget cigaretskodder fylder i naturen.

Vamdrup: Når vamdrupperne på søndag mødes til affaldsindsamling har de, der møder op, en ekstra opgave end bare at samle skrald.

Hver gang de samler et cigaretskod op, skal de nemlig huske at sætte en streg. For som noget nyt vil Vamdrup Byforum nemlig tælle de cigaretskodder, der bliver samlet i løbet af dagen.

- Vi vil gerne gøre opmærksom på, hvor meget cigaretskodder egentlig fylder i naturen. Man kan sige, at rygning kan skade på mange måder. Det er skadeligt for dem, der ryger. Samtidig forurener det og skader naturen, fordi der er plast i skodderne, siger Helge Paulin, der er formand for Vamdrup Byforum.

Ifølge Helge Paulin er der nogle helt bestemte steder, hvor han forventer, der bliver fundet cigaretskodder.

- Der er visse områder, hvor der ligger flere cigaretskodder end andre. Det er meget koncentreret omkring banegården og busstoppestederne. Folk må jo ikke ryge i toget eller bussen, og så skal de have røget af, inden de skal af sted, siger Helge Paulin.