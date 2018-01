Vamdrup rykker det store udsalg en lille smule

Vamdrup: I dag klokken ti begynder årets store vinterudsalg, hvor omkring 10 butikker i Vamdrup står klar med tilbud eller nedsatte priser.

- Vi plejer at holde udsalget den anden søndag i januar, men i år har vi valgt at rykke det til en torsdag. I butikkerne har vi hver vores interesse og hver vores årstid, hvor vi har travlt. Det er ikke alle, der vil åbne en søndag, og det må vi acceptere. Torsdag den 11. januar holder vi åbent alle sammen, og de fleste starter også udsalg eller kører tilbud den dag. Jeg tror på, at vi står stærkere som by, når vi står sammen, frem for at der er tre-fire butikker, der starter udsalget en søndag. Det er ekstremt vigtigt, at vi har fælles fodslag, siger Per Tonnesen, der er formand for Vamdrup Handelsforening og indehaver af Tonnesen Herretøj.

Udsalgsdagen løber fra klokken 10 til klokken 20, så de, der er på arbejde, også kan nå at shoppe.