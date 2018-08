Mellem 8000-10.000 mennesker forventer man til Crazy Hours i Vamdrup. I år må de dog undvære den traditionelle afslutning - fyrværkeriet.

Vamdrup: Når man nærmer sig afslutningen på Crazy Hours i Vamdrup, så bliver der altid sat et festligt punktum med et flot fyrværkeri på aftenhimlen over midtbyen. Men i år må man undvære den traditionelle afslutning, fortæller handelsforeningens formand, Per Tonnesen. - Og det er selvfølgelig på grund af tørken. Vi er nødt til at tage hensyn til sikkerheden først og fremmest, selv om det er ærgerligt at skulle undvære fyrværkeriet. Men så må vi jo høre, om musikkerne kan lukke festen med et ordentligt brag i stedet for, siger Per Tonnesen. Han fortæller, at man også på andre måder tager hensyn til, at alting er knastørt udenfor. - Vi stiller spande frem med sand, så rygerne kan slukke deres cigaretter dér, og der kommer til at ligge vandslanger fremme, så vi hurtigt kan begynde slukningen, hvis uheldet skulle være ude. Og så vil alle vores medlemmer hjælpes ad med at være ekstra opmærksomme i løbet af Crazy Hours.

Crazy Hours Det er den 17. august, at der er Crazy Hours i Vamdrup. Byens gader bliver fyldt med musik, børneaktiviteter og masser af handel.- Selv om folk er i gaden for at feste, så er det også en stor handelsdag. Især hvis man som butik gør noget ud af det for at trække kunderne indenfor, siger Per Tonnesen, formand for Vamdrup Handelsforening.

Mexico ligger i Vamdrup Hvis det går, som det plejer, vil der dukke omkring 8000-10.000 mennesker op, når Vamdrup holder Crazy Hours den 17. august. Den store handelsdag regnes for byfesten i byen. - Christiansfeld har deres vinfest og Kolding sin kulturnat, og her i Vamdrup er det Crazy Hours, som samler byen. Og vi kan se i gaderne, at det er den aften, hvor fraflyttere fra byen og unge studerende vender tilbage til Vamdrup for at feste, siger Per Tonnesen. Som altid er der valgt et tema for løjerne, og i år er det Mexico, der er omdrejningspunktet. - Det gør det i hvert fald let for de ansatte i butikkerne at klæde sig ud, for det er bare at tage en stor Mexicaner-hat på, smiler Per Tonnesen. I gaderne kan man købe mexicanske retter, og udsmykningen med kaktusser har den lokale børnehave hjulpet med.