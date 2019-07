Vamdrup: Onsdag var en stor dag i Vamdrup Kirke.

For onsdag blev kirkens nye grønne messehagel nemlig overrakt. Den nye messehagel afløser den nuværende, der har været i brug i årevis og efterhånden er ved at være godt og grundigt slidt. Derfor var der brug for en ny. Kirketjener Solveig Sloth og menighedsrådsmedlem Kathrine Føns Schultz har kæmpet for at få en ny.

- Den grønne messehagel symboliserer væksttid, og det skulle den nye gerne også gøre. Vi har glædet os til at få den, siger Kirsten Føns Schultz.

En messehagel er en overbeklædning som bruges af præster under nadveren og ved højtider. De kan have forskellige farver, alt efter hvilken tid på året det er. Vamdrups nye messehagel har været undervejs siden starten af året, og inden da tog Solveig Sloth og Kathrine Føns Schultz på opdagelse i nogle af landets kirker, så de kunne finde inspiration til den nye messehagel.

- Vi var ude for at se, hvilke modeller der findes, og hvordan den skulle se ud. Der findes mange, mange forskellige udgaver, siger Kirsten Føns Schultz.