Vamdrup Kirke efter Kim Larsen-gudstjeneste: Alle rammer blev sprængt

Vamdrup: På forhånd var det forventet, at der ville dukke mange mennesker op, da Vamdrup Kirke inviterede til Kim Larsen-gudstjeneste. Det kom til at holde stik. Og mere til.

- Da jeg havde talt til 600, opgav jeg at tælle flere, fortæller Solveig Sloth, der er kirketjener i Vamdrup.

Hun vurderer, at der var omkring 800 mennesker til musikgudstjenesten med Kim Larsens sange i Vamdrup kirke i går aftes. Alle 450 siddepladser var mere end fyldte, folk sad oppe ved alteret, ved orglet, bag orglet og på midtergangen. Folk stod på gangene og i våbenhuset. Der var mennesker overalt. Folk stod i kø, da dørene åbnede kl. 18.10, og allerede 15 minutter efter var kirken fyldt og folk måtte vende om og gå hjem igen. - Det er naturligvis rigtig ærgerligt, at der ikke var plads til alle der gerne ville være med, men kirken har jo faktisk åben hver søndag - og på søndag slår vi dørene op igen, når der er fastelavn og børn og barnlige sjæle kommer udklædte for at slå katten af tønden, siger sognepræst Jens Henrik Kristiansen.