Vamdrup Kino har stadig et optimistisk håb om at udvide i 2020

Selv om projektet er blevet forsinket - og også bliver dyrere end først antaget - så håber Vamdrup Kino på, at man næste år kan byde indenfor i den udvidede biografbygning.

Vamdrup: Måske synes du, at der er gået et stykke tid, siden der sidst var nyt om udvidelsen af Vamdrup Kino? Men det betyder ikke, at der ikke bliver arbejdet videre med planerne. Tværtimod. For tiden foregår det dog mest på de indre og knap så synlige linjer. - Vi har været nødt til at skaffe os et mere præcist overblik over udgifterne for at kunne arbejde videre - blandt andet med at søge støtte hos fonde. Derfor har vi været i kontakt med en række lokale håndværkere, som er ved at byde ind med, hvad de enkelte dele af planen vil koste at gennemføre. Og de byder også ind med, hvad man eventuelt kan gøre som et alternativ, hvis man skal skære lidt af budgettet, fortæller Bo Hovgaard, der er med i Kinogruppen bag den lokale biograf.

Udvidelsen Hvis det lykkes at udvide Vamdrup Kino som planlagt, så bliver det med en ny foyer og en multisal med kælder under. Kælderen skal bl.a. sikre, at man let kan omdanne multisal fra det ene formål til det andet.



Tegnestuen Mejeriet har lavet det forslag, som man arbejder på.



Kolding Kommune har allerede støttet projektet ved at købe og fjerne en bygning ud mod vejen, så der i dag er frit udsyn til biografen. Der er også anlagt et helt nyt Kinotorv, der stopper lige dér, hvor man har planlagt at opføre den kommende multisal.



I løbet af sommeren fjerner man også den triste nabobygning, der før rummede en bodega.

Fleksibelt hus Selv om håndværkernes tilbud først er ved at tikke ind, så står det klart, at det oprindelige overslag på fem millioner kroner ikke kommer til at holde. Hvis biografen skal udvides med ny foyer og en multisal, bliver regningen formodentlig et par millioner kroner højere. - De oprindelige tal holder ikke. Men vi har også udvidet vores ønsker til bygningen, fordi vi er blevet klogere på, hvad der skal til, så anvendelsen bliver så fleksibel som mulig, siger Gunnar Hørlyck, der også er medlem af Kinogruppen. Samtidig med at få de faktiske tal, bliver der også regnet på, hvor stor en del af arbejdet, der kan klares med frivillig arbejdskraft. Og tilsammen giver det et billede af, hvordan, hvornår og til hvilken pris, udvidelsen kan gennemføres. Muligvis skal det ske i etaper, hvor man i første omgang sikrer sig at få selve bygningen op at stå med både multisal og ny foyer. Så kan noget af det indre vente med at blive udført i takt med, at der bliver økonomi til det.

Vi tror på det Kolding Kommune har allerede reserveret den første million kroner til byggeriet, og ifølge planen er der flere penge på vej i næste års budget. Med den økonomiske ballast håber Kinogruppen, at der er realistisk at skaffe midler nok, så selve bygningen kan står færdig i 2020, selv om det oprindelige overslag på fem millioner kroner ikke kommer til at holde. - Det er måske optimistisk, men vi tror stadig på det, siger Henrik Jørgensen fra Kinogruppen.

Håber på nabo-bibliotek Da skitseplanen lå klar i begyndelsen af 2018, håbede man på, at bygningen kunne stå klar til åbning den 10. juli 2020, hvor man fejrer 100 året for genforeningen. Den dato kommer dog ikke til at holde. - Vi er blevet en smule forsinket, fordi der har været en debat om, hvorvidt ombygningen skulle rumme andet en Kino. Men vi har fået den politiske melding, at vi skal køre videre med vores projekt, siger Majbrit Petersen, der er formand for biografen. Hun henviser til debatten om Vamdrups nedslidte bibliotek, der godt kunne bruge nye omgivelser. Kinogruppen er enig om, at det kunne være perfekt, hvis man ender med at opføre et nyt bibliotek som nabo til en udvidet biograf. - Med blandt andet en ny foyer og café har vi jo flere faciliteter, som biblioteket vil kunne låne i dagtimerne, og som man derfor kan spare at bygge. Vi kan se mange måder, hvor vi kan samarbejde med et nyt bibliotek, siger Bo Hovgaard.