Vamdrup Byforum: Vigtigt at diskutere bibliotekets fremtid i god tid

Kulturudvalgsformand Jesper Elkjær (R) bakker bibliotekschefen op, når det gælder biblioteker i centerbyerne. Det har værdi, at de flytter sammen med andre lokale institutioner, så man til sammen kan hæve service- og aktivitetsniveauet. Han slår samtidig fast, at det er vigtigt at finde løsninger, som der er opbakning til i lokalområdet. Foto: John A. Petersen

I løbet af foråret ligger en skitse parat, der beskriver en muligt flytning af Vamdrup Bibliotek. Det lokale byforum er enig i, at det er vigtigt at diskutere bibliotekets fremtid, fordi det nuværende er utidssvarende.

Vamdrup: I løbet af dette forår er kommunens planafdeling klar til at præsentere et forslag til, hvordan biblioteket i Vamdrup kan indgå som en del af det nye Kinotorv, som bliver indviet den 1. februar. Skitsen har i første omgang adresse i kulturudvalget, der med den som udgangspunkt skal tage stilling til biblioteks fremtid. Anledningen er, at det nuværende bibliotek efterhånden fremstår utidssvarende - blandt andet er der ikke elevator i bygningen - og desuden giver bibliotekschef Pia Henriette Friis udtryk for, at bibliotekerne i oplandet vil opnå en gevinst ved at bo i sammenhæng med andre institutioner. Fællesskabet skal sikre en mere slagkraftig og dynamisk kulturinstitution, lyder argumentet. - Udgangspunktet er ikke, at vi laver et udspil, hvor biblioteket kommer til at ligge i samme bygning som biografen, for Vamdrup Kino er allerede langt fremme med sine egne planer om at renovere biografen, men vi kan godt lave en skitse, hvor biblioteket ligger ved torvet, så man på den måde opnår en fin synergi mellem bibliotek og biograf, siger planchef Jan Laursen.

Nedgang i Vamdrup Mens besøgstallene for 2018 lå stabilt for lokalbibliotekerne i både Lunderskov og Christiansfeld, så kom der 2000 færre på biblioteket i Vamdrup i forhold til året forinden.



Det betyder, at i 2018 blev biblioteket i Vamdrup besøgt af i alt 17.000 borgere.

Kig på trafikken I Christianfeld er biblioteket for længst flyttet sammen med den lokale skole, og i Lunderskov er biblioteket tænkt ind i de planer, man har for et kommende multicenter i byen. Multicentret skaber en forbindelse mellem hallen og det gamle rådhus, hvor biblioteket har til huse.Så langt er man ikke med en løsning i Vamdrup. Men Helge Paulin, der er formand for Vamdrup Byforum, er helt med på at diskutere bibliotekets fremtid. - Det nuværende bibliotek er ikke tidssvarende, så der skal altså ske noget på et eller andet tidspunkt. Vi har netop set, at der sidste år har været et fald i brugen af biblioteket, så det er en god idé at vise rettidig omhu i forhold til at skabe et attraktivt biblioteket, for det er en vigtig kulturinstitution i Vamdrup. Han kan godt se for sig, at Kinotorvet kan være en løsning med perspektiv i. - Det behøver ikke være i samme bygning som biografen, det kan sagtens være i en nabobygning. Men her er der til gengæld en trafikudfordring, fordi der mangler gode tilkørselsforhold og parkeringspladser. Så det er altså en problemstilling, man skal løse, hvis valget falder på Kinotorvet, siger han.

De andre ideer I Vamdrup Byrum har man tidligere afvist ideen om at flytte sammen med skolen, fordi det vil efterlade et tomrum i bykernen. Også en flytning til Arena Syd er der betænkeligheder ved af blandt andet samme årsag. Derfor er der, som Helge Paulin ser det, to mulige løsninger tilbage: En flytning til Fakta-bygningen ved siden af bymuseet, eller også en flytning hen til Kinotorvet, der bliver indviet den 1. februar. Begge løsninger rummer fordele og ulemper, mener han. - I Fakta kan man eksempelvis skabe nogle fine rammer for et centralt bibliotek, og der er ikke noget problem med en manglende elevator, for hele bygningen ligger i grundplan. Der vil også være gode trafik- og parkeringsforhold. Til gengæld er der ikke nogen oplagt samarbejdspartner og synergieffekt, sådan som bibliotekschefen ønsker sig.