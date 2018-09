Valgfag er på menuen om aftenen: Nu kan skoleelever gå i skole efter aftensmaden

Som noget helt nyt kan elever i 7.-9. klasse på en del af Koldings folkeskoler nu vælge at tage deres valgfag på ungdomsskolen og følge et fag om aftenen i stedet for i dagtimerne.

De skoler, der har sagt ja til, at deres elever kan følge et valgfag på ungdomsskolen, tilbyder også selv en række valgfag, og så har der ellers været frit valg for eleverne.

Ide på vælgermøde

Blandt de valgfag, som eleverne har kunnet lade pilen pege på hos ungdomsskolen, er for eksempel lystfiskeri, spansk, e-sport, tegning og maleri, foto og billedbehandling, robotteknologi, 3d-design, jagttegn og dykkerbevis.

Ideen til også at udbyde valgfag kom efter et stort vælgermøde for unge mennesker før sidste års kommunalvalg. Her gav flere unge deltagere udtryk for, at de fandt skoledagene meget lange og ufleksible. Det fik nogle politikere til at bede om ungdomsskolens bud på, hvordan man kunne komme de unge i møde.

- Vi forsøger at lave nogle fag, som man ikke laver på folkeskolerne. Vi kan tilbyde noget andet, fordi vi enten har nogle faglokaler, de ikke har som for eksempel et motorværksted, eller vi har nogle ansatte med andre kvalifikationer, og vi har en mulighed for, at de ikke behøver at være lærere. Vi kan godt have en mekaniker til at undervise i motorværkstedet eller en cand. mag. i spansk, fortæller Morten Schlægelberger.

Nogle af de mest populære valgfag er e-sport, foto og billedbehandling og motorlære.

Alle valgfag er godkendt af Kolding Kommunes børne- og uddannelsesforvaltning.