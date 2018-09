Valdemar på 11 uger oplevede Obama

Kolding: Marie Vesterskov sidder i solskinnet på en bænk med sin lille søn Valdemar i armene. Han 11 uger og nyder en flaske mælk. De er blandt det par tusinde tilskuere, der venter på at få et glimt af Barack Obama, når har går ind på Syddansk Universitet.

Hun følges med Valdemars storebror Tristan på to et halv år og Debbie Doorentz. Debbie har datteren Ella på otte uger med i barnevogn.

- Hvis børnene tillader det, vil vi gerne have et glimt af Obama. Vi kom 20 minutter i 11, fortæller Marie Vesterskov.

Hun fortsætter:

- Obama er en stor personlighed, og vi kommer for at kunne sige, at vi har set ham, og for at børnene også kan sige, at de også har set ham.

Nu er det nu. Snakken bliver afbrudt af en politisirene. Obamas kortage ankommer.