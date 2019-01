Værtshus i midtbyen er gået konkurs

Med udestående til en ansat og skat er Jernbanecafeen i Jernbanegade lukket og kommet under konkursbehandling.

Kolding: Jernbanecafeen i Jernbanegade er lukket. Det fremgår af værtshusets facebookside, hvor lukningen blev annonceret mandag eftermiddag og af en seddel i døren, hvor man kan læse teksten: "Lukket. Vi er kede af at du/I er gået forgæves. Der arbejdes på højtryk for at finde en løsning".

Baggrunden for lukningen er en konkurs i den virksomhed, der har drevet værtshuset, fortæller advokat Jan Bruun Jørgensen, der som kurator har til opgave at varetage konkursboet. Ifølge ham har Jernbanecaféen gæld til både en ansat og til det offentlige i form af skat.

Det vides ifølge kurator endnu ikke, om der kan findes en løsning, så Jernbanecafeen kan genåbne.