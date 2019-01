Værestedsleder: Heroinklinik vil løfte narkomaners sociale liv

Helle Hedegaard, leder af værestedet Regnbuen, har kunnet mærke på brugerne af værestedet, at det har tæret på dem at tage til Odense for at få udleveret deres heroin. Derfor glæder hun sig på brugernes vegne over, at der er en heroinklinik på vej til Kolding.

Kolding: Historien om, at der er en heroinklinik på vej til Kolding, spredte sig hurtigt på værestedet Regnbuen. En del af værestedets brugere benytter sig af tilbuddet om at få lægeordineret heroin i Odense, og derfor var der stor glæde på Regnbuen, da det gik op for stedets brugere, at klinikken er på vej.

- Rygtet spredte sig hurtigt, og vores brugere kunne næsten ikke få armene ned, da de hørte det. Der gik ikke længe, før de var i gang med at ringe til hinanden, siger Helle Hedegaard, der er leder af Regnbuen.

Det forventes, at heroinklinikken i Kolding vil åbne i 2020 i rehabiliteringscentret Låsbyhøj i Nørregade. Når brugerne ikke længere skal tage til Odense, vil det give deres sociale liv et løft, mener Helle Hedegaard.

- Socialt vil brugerne få et bedre liv. Klinikken flytter ind på Låsbyhøj, så de vil heller ikke få ret langt til at hente det, og de vil være i stand til at have et socialt liv ved siden af, siger hun.

Værestedslederen fortæller, at hun og personalet har kunnet mærke på de brugere, der får lægeordineret heroin i Odense, at det har været hårdt for dem skulle tage turen til Odense hver dag for at få udleveret deres stof.

- Vi har kunnet se på vores brugere, at det har tæret på dem at skulle rejse så langt. De, der har tænkt på at holde op med behandlingen, har sagt, at det var på grund af besværet med transport, ikke behandlingen. Hvis en bruger eksempelvis bor i Vamdrup, bliver det lige pludselig en lang tur at komme til Odense, siger Helle Hedegaard.