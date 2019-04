Værested for stofmisbrugere går nye veje: Har fundet frivillige gåvenner

Kolding: Regnbuen, der er et værested for voksne med stofmisbrug, går i bogstavelig forstand nye veje. Snart begynder fire frivillige gåvenner på stedet.

Om baggrunden for initiativet forklarer Lotte Lund, der arbejder på stedet.

- For et par år siden gik vi ind imellem ture langs åen. Her i foråret kom vi til at snakke om, at det kunne vi godt gentage, men som personale er vi udfordrede på tiden. Derfor kontaktede jeg Mette Winther Hauge, der er udviklingskonsulent for frivillighed og fællesskab på kommunens sundhedscentret, og vi blev ret hurtigt enige om, at vi skulle prøve at søge frivillige gåvenner. Men at slå en annonce op, hvor frivillige søges til at gå tur med stofmisbrugere, det ville måske ikke tiltrække så mange, som vi gerne ville have. Så for at vise, at brugerne af Regnbuen er helt almindelige mennesker, som har nogle udfordringer i livet, så blev vi enige om at lave en video.

Sannah Hansen, som i sammenlagt otte år har brugt værestedet, var frisk på at stå frem og efterlyse gåvenner og fortælle om sig selv i videoen, der blev lagt ud på Facebook.

- Det gjorde hun helt vildt godt, og efter 36 timer havde jeg fået fire henvendelser fra folk, der var klar til at blive frivillige, fortæller Lotte Lund, der gerne går med på turene.