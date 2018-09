Vær med i lodtrækningen om 10 billetter til mødet med Barack Obama

Sidste frist for at deltage i lodtrækningen er torsdag 20. september. Læs her, hvordan du får dit navn med i puljen.

- At opleve en af verdens mægtigste mænd, det skal almindelige folk også have chancen for. Hvis man ikke på anden vis kan blive en del af det her arrangement, så er det her en god mulighed for at få en billet, og for at få en oplevelse for livet, for det er jeg sikker på, at det bliver, siger borgmester Jørn Pedersen.

Sådan er du med

Lodtrækningen kommer til at foregå via Kolding Kommunes hjemmeside www.kolding.dk/billet, hvor man tilmelder sig ved at oplyse navn, adresse, telefon, mailadresse og alder.

For at deltage skal man bo i Kolding Kommune og være over 18 år. Derudover skal man erklære, at man har mulighed for at møde op til arrangementet fredag 28. september fra kl. cirka 10 til 13. Billetten er nemlig personlig og kan ikke ombyttes eller overdrages til andre.

Sidste frist for at deltage er torsdag 20. september kl. 24. Har man ikke adgang til internettet hjemmefra, kan man gå på biblioteket og få hjælp til at tilmelde sig lodtrækningen. Kolding Bibliotek har åbent fra kl. 8-21 mandag-torsdag, kl. 8-18 fredag og kl. 10-14 lørdag.