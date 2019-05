Vælgermøde trak mange til: Derfor er vi taget til vælgermøde

Der var stor interesse for at deltage i vælgermødet tirsdag aften på Kolding Bibliotek, hvor 12 af de opstillede partier var repræsenteret. Vi snakkede med nogle af de fremmødte om, hvorfor de var taget til mødet, og hvad de håbede at få med hjem derfra.

Betina Strauss: - Jeg har aldrig været til vælgermøde før, og så tænkte jeg, at jeg kunne prøve det. Jeg har også hørt i radioen, at hvis man er i tvivl om, hvad man skal stemme, kan man eventuelt gå til et vælgermøde. Jeg håber at få mere kendskab til partierne og deres politik. Jeg er i tvivl om, hvor jeg skal sætte mit kryds, så jeg håber, jeg kan komme lidt tættere på her i aften. Det er fint, at der bliver holdt sådan et møde, for man kommer lidt tættere på politikerne. Foto: Lotte Højstrøm

Mette Lundrup: - Jeg synes, det kunne være interessant, og jeg har endnu ikke været til noget vælgermøde denne gang. Jeg plejer at komme her, når der bliver holdt vælgermøde. Jeg synes, det er vigtigt at se, hvordan politikerne performer i virkeligheden og ikke kun høre dem i radioen. Jeg håber, at der kommer nogle gode debatter, og måske håber jeg bare at blive bekræftet i, hvad jeg regner med at stemme. Men jeg er åben og er til at flytte. Foto: Lotte Højstrøm

Erling Kristiansen: - Jeg har faktisk allerede brevstemt, for jeg er på ferie, når der er valg. Men jeg vil gerne høre dem alligevel og høre, om der dukker noget op, som jeg ikke har hørt om før. Jeg er blandt andet interesseret i alt det grønne og vil godt høre mere om miljø og klima. Det berører jo mine børnebørn. Foto: Lotte Højstrøm