Vækstchef siger farvel til Kolding efter et år

Kolding: Efter kun et år skal Kolding Kommune ud og finde en ny chef for sin nye enhed for strategisk vækst. Enheden med base i centralforvaltningen blev oprettet sidste år med det formål at sætte turbo på indsatsen for at tiltrække flere borgere, investeringer og virksomheder til Kolding Kommune.

Det er den 35-årige arkitekt med speciale i byudvikling, Anette Kold, som siger farvel til Kolding med udgangen af denne måned efter kun et år i chefstillingen. Hun har fået nyt job hos virksomheden CFBO i Aarhus, som hjælper blandt andre kommuner og private bygherrer med at udvikle gode byer, bydele og lokalområder - og blandt kunderne er Kolding Kommune, som får assistance med udviklingen af Riberdyb og Holmsminde, der snart skal i udbud igen, efter det årelange og mislykkede forsøg på at få bygget et outletcenter på de store p-arealer ved åen.

Kommunaldirektør Thomas Boe siger, at Anette Kold har gjort det "supergodt".

- Jeg er ked af, at hun rejser. Det er jo lykkedes at trække flere investorer udefra til Kolding, og vi ser det ene nye byggeri efter det andet, påpeger han.

Som leder af Strategisk Vækst bliver man chef for en afdeling med 16 ansatte

Ansøgningsfristen til den ledige chefstilling er 13. august, og kommunen ønsker stillingen besat pr. 1. oktober. Lønrammen er cirka 850.000 kroner om året, fremgår det af stillingsopslaget.