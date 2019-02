Væk fra skærm og telefon: Børnefamilier hygger med kreative sysler

Der har været godt med liv i Lisbeth Bak Bonnichsens (til venstre) glasværksted i vinterferien. Værkstedet er indrettet i en gammel stald ved hendes og hendes mand hjem, og det er her, hun lærer børn og deres forældre eller bedsteforældre at lave glaskunst. Foto: Søren Gylling

Hos Lisbeth Bak Bonnichsen har børn, forældre og bedsteforældre igennem vinterferien nogle kreative hyggestunder i hendes glasværksted.

Vamdrup: Det er nærvær på en helt anden måde, end når børnene sidder med ansigtet begravet i en skærm, og mor og far drøner rundt og ordner huslige pligter. Det forklarer Christina Iversen, der sammen med sine tre børn på 5, 12 og 15 år brugte den sidste hverdag i vinterferien på at lære at lave glas i Lisbeth Bak Bonnichsens glasværksted nogle kilometer udenfor Vamdrup. Her har 66-årige Lisbeth Bak Bonnichsen åbnet op nogle dage i ferien for at dele sin hobby med børn, der kunne tænke sig at udfordre sig selv kreativt - og gerne i selskab med forældre eller bedsteforældre. - Vi er sammen om det her, og så kan man lidt bedre sige, at det er okay, at børnene går ind på værelset, når vi kommer hjem, siger Christina Iversen, der udover nogle dage i sommerhus også har benyttet sig af lokale tilbud om ferieaktiviteter i vinterferien.

Charlotte Holm fra Sommersted var til glasworkshop med sin otteårige datter. Charlotte er her i gang med at lave et navneskilt, der skal hænges på familiens hus.

Brugte det på jobbet For eksempel har hun og børnene også lavet insekthoteller i Geografisk Have, ligesom de besøgte Koldinghus-aktiviteten Haunted Castle. - Det er godt at prøve noget lidt anderledes, siger Christina Iversen. Lisbeth Bak Bonnichsen kom i gang med at lave glaskunst, da hun var holdleder på et aktivitetsprojekt i Haderslev. Her manglede man nogle kreative aktiviteter for nogle unge, og Lisbeth blev sendt på glaskursus. Siden har det været en vigtig hobby for hende, og hun nyder at arbejde i sit værksted - næsten side om side med sin mand, der er som pensioneret murermester laver betonfigurer. - Der er uanede muligheder med glas, fortæller Lisbeth Bak Bonnichsen, der gerne eksperimenterer med forskellige tekniker og materialer som for eksempel glas på genbrugstræ, hun og hendes mand finder på deres sejlture om sommeren.

Både otteårige Karoline og hendes mor Charlotte, til venstre, er glade for at arbejde med mange farver. De fik begge gode råd af Lisbeth Bak Bonnichsen.

Nye navneskilte Otteårige Karoline Holm og hendes mor Charlotte har taget turen fra Sommersted til glasværkstedet ved Vamdrup for at have nogle kreative timer sammen. De to er ofte kreative sammen og elsker at tegne, men at begå sig i et glasværksted var nyt for dem. - Det lød sjovt, og det er rigtig hyggeligt, for man kan selv bestemme, hvad man vil lave. Det er dejligt at være her med min mor, og jeg tror gerne, at jeg vil lave glas igen, siger Karoline, der ligesom sin mor er vild med at arbejde med farver. Karoline var godt i gang med et navneskilt af glas til sit værelse, men hendes mor arbejdede på et navneskilt, der skal hænge udenfor familiens hus.

Christina Iversen fra Vamdrup og to af hendes tre børn, 12-årige Tobias og femårige Ida, nød timerne i glasværkstedet. Tobias og hans storebror lavede blandt andet gaver til en ven og en fætter.

Livsbekræftende Alle de ting, dagens gæster fremstiller, skal tilbringe mange timer i en ovn, før de er klar, så derfor vender de alle tilbage en af de næste dage for at hente deres ting. Lisbeth Bak Bonnichsen nyder at undervise børnene ud i glaskunstens finurligheder. - Det giver liv i huset og er meget livsbekræftende. Det er dejligt at have børn her, og jeg kan se, at de også har det hyggeligt her, smiler Lisbeth Bak Bonnichsen, der om kort tid skal udstille sit glaskunst sammen med sin mands betonfigurer på et galleri i Middelfart.

Deltagerne i glasworkshoppen nød, at det var en aktivitet, hvor der ikke deltog så mange. Så var der god tid til at få gode råd om at lave glas.