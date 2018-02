VM-fodbold skal være en folkefest med storskærm på Akseltorv

- Fodbold plejer jo at være noget, folk samles om, så vi vil gøre det her for at skabe fest og liv i city, siger kommunaldirektør Thomas Boe.

Mad- og ølboder

Det er kommunens kommunikations- og eventafdeling, der står bag initiativet, som politikerne i økonomiudvalget skal tage stilling til på et møde på tirsdag.

Her bliver de præsenteret for et budget på 92.650 kroner, som skal dække licens, toiletvogne, pissoirer, storskærm inklusiv forsikring, afspærring, oprydning og terrorsikring. Pengene skal hentes i kommunens brandingpulje, anbefaler afdelingen.

- Det her er bare en anden måde at samle byen på, og det er jo første gang i otte år, vi har den her mulighed for at skabe lidt liv, siger kommunikationschef Lars Svoger.

Han oplyser, at det er hensigten at afvikle VM-folkefesterne i samarbejde med cafeerne og spisestederne omkring torvet, så de får mulighed for salg i øl- og madboder.