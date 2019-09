V vil lukke puljen til økonomisk trængte børn

Trille Nikolajen (V), der er medlem af social- og sundhedsudvalget, mener ikke, at puljen med penge til børn i økonomisk trængte familier har gang på jord, når der det første år ikke blev brugt af pengene. I SF, der foreslog puljen, er Hans Holmer, uenig. Han mener, at puljen skal have lov til at komme rigtig i gang.

Ordningen er strikket sådan sammen, at det skal være helt ubureaukratisk at få pengene ud til børnene. Det er de otte socialrådgivere, der er tilknyttet alle skoler og dagtilbud i kommunen, der administrerer ordningen. Familierne skal ikke udfylde en ansøgning, og de skal ikke møde op med en stak papirer for at søge.

- Men puljen er ikke den rigtige måde at gøre det på. Den hjælper dem ikke. Derfor synes jeg, at vi skal lukke puljen og tage pengene tilbage i den store kasse, nu hvor kommunen er under et massivt økonomisk pres. Hvis vi får en bedre idé til, hvordan vi kan hjælpe de mest udsatte børn, så kan vi se på det igen, foreslår hun.

Hun er altså ikke i tvivl om, at der er børn derude, der har brug for hjælp.

- Jeg har selv oplevet børn, der ikke kunne deltage i forskellige arrangementer med skolen, fordi deres familier ikke havde penge, og jeg arbejde for, at børn ikke kommer i klemme på grund af deres forældres økonomi. Derfor blev jeg meget glad, da vi oprettede puljen.

Kolding: I løbet af det første år blev der ikke udbetalt én krone fra en pulje, der skal sikre, at børn i økonomisk trængte familier ikke falder ud af fællesskabet. Det kan være, at de mangler 25 kroner, så de kan have en gave med til en fødselsdag i klassen, eller 200 kroner så de kan komme med på lejrtur med skolen.

SF: For tidligt

Det var Karina Lorentzen fra SF, der forslog pengepuljen til børn i økonomisk trængte familier i sommer 2018, da hun var formand for social- og sundhedsudvalget. I mellemtiden er hun blevet valgt til Folketinget og Hans Holmer (SF) er nu formand for udvalget.

Lige som Trille Nikolajsen er han ikke i tvivl om, at de børn og familier, der har behov for hjælpen, findes.

- Puljen er en af de rigtige veje at gå, når vi gerne vil hjælpe børnene. Vi kan justere på initiativet, men det skal ikke afskaffes her og nu. Det er for tidligt efter et år at sige, at puljen ikke virker, men vi skal være mere skarpe på at nå ud til de forældre og børn, der har brug for hjælpen, siger Hans Holmer.

Han mener, at udfordringen er at få kommunikeret muligheden ud til de forældre, der har behov for hjælp.

- Og det problem har vi ikke kun her. Generelt har vi rigtig mange gode tilbud, men det hjælper ikke noget, når vi ikke rammer vores målgrupper, forklarer Hans Holmer.