V-minister med slagkraftigt valgslogan: - Jeg vil gerne kendes for, at det ikke bare bliver ved snakken

- Når valget er ovre, så glæder jeg mest til, at vi har fået en Venstre-ledet regering og kan komme tilbage til det daglige slid med at træffe de rigtige beslutninger for Danmark, siger Eva Kjer Hansen, som her er fotograferet ved Den spanske trappe, som ligger ved siden at hendes kampagnekontor i Jernbanegade, hvor hun også vil være på valgaftenen sammen med sine frivillige. Foto: Søren Gylling