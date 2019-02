V-gruppeformand efter nej til biogas: Der er brug for selvransagelse

- Man kan diskutere, om processen har været optimal. Jeg synes, man kan tage ved lære af processen. Det er uheldigt, at man trækker stikket i sidste time, og der er brug for selvrangsagelse, så vores investorer fremover kan vide, hvad de går ind til, mener Due Paarup.

Kolding Kommune havde da netop forlænget høringsfristen for den lokalplan, der skulle have banet vej for biogasanlægget, fra den 13. til den 25. februar, og der var indkaldt til stort borgermøde om sagen 4. februar. Desuden er det politikerne selv, der tilbage i juni foreslog placeringen på Venusvej overfor Nature Energi, men først for nylig er de begyndt at efterlyse antilugt-garantien.

Det siger Venstres gruppeformand Merete Due Paarup, efter at Venstre, Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne tirsdag i sidste uge helt overraskende trak tæppet væk under Nature Energys planlagte store biogasanlæg på Venusvej med den begrundelse, at politikerne ikke kunne få garanti for, at biogasanlægget ikke vil lugte.

Kolding: Biogassagen kunne og burde have været håndteret bedre politisk. Nu er der brug for selvransagelse.

Det kan godt være, at nogle vil sige, at vi er nogle kyllinger og mere pylrede end andre. Man kan også sige, at vi sætter borgernes bekymringer først.

- Jeg er knap så kategorisk. Venstres gruppe er rigtig splittede i den her sag, men hvis vi kunne finde det rigtige sted, ved jeg, at flere ville stemme for. Men når det gælder placeringen på Venusvej, syntes vi ikke, vi fik den nødvendige ro i maven om lugtgener. Vi synes, grøn energi er en god idé - men hvor filan skal vi placere den, siger Merete Due Paarup.

First mover

Hvordan synes du, at det hænger sammen med Kolding Kommunes designvision, som I lige har godkendt i byrådet, og hvor der blandt andet står, at "målet er at blive centrum for cirkulær økonomi, når der planlægges for håndtering af affald"?

- Det er også derfor, jeg synes, det er uheldigt at melde ud, at vi aldrig vil have biogasanlæg i Kolding. Jeg synes ikke, vi skal være så kategoriske.

Kolding Kommune har heller ikke lavet en planlægning for, hvor der kan stå store vindmøller med den begrundelse, at man ikke kan garantere, at støj og skygger ikke kan være skadelige for menneskers sundhed?

- Det kan godt være, at nogle vil sige, at vi er nogle kyllinger og mere pylrede end andre. Man kan også sige, at vi sætter borgernes bekymringer først, og at vi er nødt til at sige, at vi ikke med åbne øjne vil placere nogle anlæg, der kan have uheldige virkninger for borgerne. Så ja, vi er måske mere forsigtige end andre og mere til sund fornuft end til grøn fornuft.

Hvad vil du sige til de borgere i Kolding, der synes, at biogas er en god íde og er bekymrede for de klimaudfordringer, som verden står med?

- Jeg vil sige, at vi prøver at arbejde med det på mange dagsordener, men i et tempo, der passer til Kolding. Der er ingen, der siger, at vi skal være first mover på alle områder, siger gruppeformanden.