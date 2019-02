V-formand efter økonomiskandale: Vi kan ikke frede handicappede børn

Venstres gruppeformand Merete Due Paarup løfter her sløret for, hvad der er baggrunden for, at Venstre ikke vil opgive aftalte besparelser lige nu. Årsagen er et truende sparekrav, som børne- og uddannelsesudvalget har kendt eksistensen af i flere måneder.

Kolding: - Vi er ikke hardlinere, der ikke vil bruge penge på handicappede børns skoler. Vi synes slet ikke om at spare på handicappede børn på nogen måder. Men vi kan ikke frede området lige nu, når vi lige om lidt skal i gang med at spare måske 32 millioner kroner på børne- og uddannelsesområdet.

Sådan siger gruppeformand for Venstre i Kolding Byråd, Merete Due Paarup, efter at hun og hendes partifæller har mødt voldsom kritik for, at de som de eneste politikere i børne- og uddannelsesudvalget ikke vil droppe en aftalt besparelse på 3,8 millioner kroner på specialskolerne. Besparelsen blev vedtaget i forbindelse med budgetlægningen for i år, men da udvalget skulle føre den ud i livet i denne uge, sagde alle andre end Venstres udvalgsmedlemmer nej til at gøre det.

Nu løfter Merete Due Paarup sløret for årsagen til Venstres holdning - og den er som beskrevet andetsteds, at Koldings børnepolitikere i løbet af kort tid skal i gang med at gennemføre store besparelser på sit budget som følge af, at deres forvaltning ikke har haft styr på sin økonomi og brugt for mange penge.