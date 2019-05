V-borgmester opfordrer EU-valgt gruppefælle til at tage orlov fra byråd: Drop dit dobbeltmandat

- Hvis det flasker sig, vil jeg utrolig gerne bibeholde den lokale forankring og blive i byrådet. Det kan give mig god inspiration begge veje. Jeg vil forsøge at få det til at flaske sig, men jeg vil ikke ende i en situation, hvor jeg er nødt til at melde afbud til halvdelen eller en fjerdedel af møderne, siger Asger Christensen.

Mandag stod det klart, at Asger Christensen med flere end 31.000 personlige stemmer, er blevet valgt ind i EU-parlamentet. Men selv om Bruxelles i de næste fem år bliver omdrejningspunktet om det meste af den lokale landmands arbejdsliv, har han dog et stort ønske om også at kunne blive siddende i byrådet i Kolding.

- Nu har Asger haft et flot valg, og så synes jeg, han skal omsætte de mange stemmer til arbejdet i parlamentet. Jeg synes, han skal bruge sin tid der. I et stort parti som Venstre mener jeg, at det ikke bør være nødvendigt med dobbeltmandater. Det kan det være i et lille parti, hvor man ikke har mange kandidater, siger Jørn Pedersen.

Borgmester Jørn Pedersen fortæller, at han aldrig har lagt skjul på, at han uenig i partiets lempelige regler om dobbeltmandater, og derfor håber han også, at Asger Christensen vil tage orlov fra byrådets arbejde i resten af byrådsperioden. Han har i hvert fald tænkt sig at give udtryk for sin holdning overfor sin partifælle.

Ifølge Venstres regler er der intet i vejen for, at partiets EU-parlamentsmedlemmer også sidder i byrådet. Det gør partiets stemmesluger ved EU-valget, Morten Løkkegaard, for eksempel i øjeblikket, og tidligere parlamentsmedlem for Venstre, Ulla Tørnæs, gjorde det også i sin tid i EU.

Krævende job

Han understreger, at han ikke ønsker at banke Asger Christensen på plads, og at det er partifællen, der selv træffer sin beslutning.

- Men byrådsarbejdet er meget mere end kun byrådsmøder og udvalgsmøder. Det er også borgermøder, at mødes med borgerne over køledisken, møder i KL og meget mere. Det bliver ikke nemmere at passe, når man har et krævende job, som det er at være EU-parlamentsmedlem. Så tror jeg ikke, at man kan levere 100 procent, mener Jørn Pedersen.

Asger Christensen erkender, at det praktisk måske ikke kommer til at kunne lade sig gøre at passe begge politiske poster, og der kan meget vel være udsigt til, at mødedagene i byrådet og byrådsudvalgene falder sammen med de faste mødedage i Bruxelles.

Han har det fint med, at han og borgmesteren er uenige om dobbeltmandater.

- Det er fair at have forskellige holdninger, siger Asger Christensen.