Usikkert om der kommer flere oktoberfester: Færre gæster end forventet

Trods det beskedne antal gæster giver festen dog alligevel overskud, oplyser Ib Madsen. Hvor stort det bliver, ved han endnu ikke, men han understreger, at Kolding Håndboldklub, der stillede med frivillige hjælpere de to aftener, har fået de 10.000 kroner, det på forhånd var aftalt, at klubben fik for de frivilliges indsats.

Kolding: Sidste uges to oktoberfester i Kolding i et telt på havnen blev ikke ligefrem et kæmpe tilløbsstykke.

1800 billetter

For tre år siden toppede interessen for at tage til oktoberfest i Kolding. Dengang kunne arrangørerne bryste sig af hele 1800 solgte billetter til de to dages fester.

Men siden dalede interessen, og desværre for arrangørerne skete det samtidig med, at de havde indgået en flerårig kontrakt om at holde oktoberfesterne i det enorme telt, som gymnasterne i Flying Superkids optrådte i ved årlige opvisninger i Kolding. Det var med til at presse økonomien.

Om der kommer flere oktoberfester i Kolding er højst usikkert. Ib Madsen havde egentlig trukket sig som arrangør efter sidste års fester, men han endte med at genindtræde i foreningen Foca, der i flere år har stået bag festen.