Ups: Protester fra beboere forsvandt i hastesag om pensionsbyggeri

Henning Lorentzen står her i sin have, som grænser lige op til det grønne areal, hvor A.P. Pension vil bygge 35 boliger. Det er han og hans naboer bekymrede for, men deres indisgelser forsvandt på vejen til politikerne.Foto: Søren Gylling

Koldings politikere godkendte i sidste uge A.P. Pensions byggeplan ved Skamlingvejen i en lynaktion. Nu viser det sig, at grundlaget for politikernes beslutning var mangelfuldt. Derfor skal sagen gå om.

Kolding: Nu skal sagen om A.P. Pensions boligbyggeri med fjordudsigt ved Skamlingvejen gå om. Protester fra boligforeningens Rosenholms 10 husstande, som bliver naboer til byggeriet, var nemlig forsvundet i bunken med bilag, da Koldings politikere forleden godkendte lokalplanen for byggeriet med 35 boliger i en lynaktion. Derfor er lokalplanen vedtaget på et mangelfuldt grundlag - og det betyder, at sagen skal gå om. Så nu må A.P. Pension vente nogle uger med at få besked på, om politikerne også godkender lokalplanen i anden omgang, når de har læst protesterne fra Rosenholm. Det er formanden for boligforeningen, Henning Lorentzen, der har gjort borgmester Jørn Pedersen (V) opmærksom på, at hans forenings indsigelser ikke var med i bilagsstakken, da politikerne i sidste uge godkendte lokalplanen på et fællesmøde mellem plan-, bolig- og miljøudvalget og økonomiudvalget og få timer senere i byrådet. Normalt går der flere uger imellem, at sagerne behandles i udvalgene og i byrådet, men lynaktionen skyldtes, har by- og udviklingsdirektør Merete Dissing forklaret, at investorerne vil have deres penge ud at arbejde i en fart.

Foto: Foto: Søren Gylling Beboerne i boligforeningen Rosenholm har blandt andet påpeget, at det er en fejl, når Kolding Kommune skriver i plangrundlaget for det kommende boligbyggeri, at deres udsigt ikke påvirkes på grund af beplantningen i baggrunden. - Det passer ikke, for beplantningen bliver holdt nede, forklarer Henning Lorentzen. Foto: Søren Gylling.

Uforklarligt Henning Lorentzen skrev til borgmester Jørn Pedersen, da han havde opdaget, at Rosenholms protester ikke var med i sagsfremstillingen til byrådets politikere. To timer senere fik han svar fra borgmesteren, som lovede, at det skulle han nok tage sig af. - Så man må sige, at det er en effektiv borgmester, vi har, siger Henning Lorentzen. Nu har han via en rundsendt mail fra by- og udviklingsdirektøren fået besked om, at indsigelsen af uforklarlige årsager ikke blev vedhæftet som bilag - og at sagen derfor skal genbehandles, så lokalplanen først kan være endeligt godkendt på byrådsmødet den 25. juni.

Hænger i I indsigelsen fra boligforeningen beklager beboerne fra Rosenholm en lang række forhold, som også beboere i højhusene på Tvedvej og Vangen har klaget over. De påpeger bl.a., at deres unikke udsigt bliver reduceret alvorligt, at deres ejendomme vil falde i værdi, at de vil få skyggegener, når de er på deres terrasser sidst på eftermiddagen og først på aftenen, og at de vil få alvorlige indsigtsgener fra de nye boliger, som kommer meget tæt på deres. Tror du, at jeres indsigelser ændrer politikernes holdning? - Nej, det tror jeg egentlig ikke. Men vi skal hænge i så længe, vi kan, siger Henning Lorentzen. Merete Dissing Pedersen beklager, at Rosenholm-beboernes indsigelser ikke blev vedhæftet sagen til politikerne. - Det er brandærgerligt, og det er vi forfærdeligt kede af. Vi har en højt aktivitetsniveau i øjeblikket, men det skal selvfølgelig nødig gå ud over kvaliteten i vores arbejde. Det sker heldigvis meget sjældent, siger hun.