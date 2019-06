- Der er tale om en menneskelig fejl. Der er tre villaer på Lindely, hvor der kun er adgang fra Danmarksgade, og de tre villaer skulle have nyt skilt, så de af praktiske årsager kom til at ligge på Danmarksgade. Men der er så nogen, der har misforstået, hvad de skulle gøre og er kommet til at sætte skiltene forkert op, fortæller Poul Erik Jensen.

På vejskilte i begge ender af gaden står der Danmarksgade, men gaden er på ingen måde blevet omdøbt. Derfor kontaktede undrende beboere på gaden også byrådsmedlem og vamdrupper Poul Erik Jensen (S) for at høre, om han vidste noget.

Også sket i Christiansfeld

Det er ikke længe siden, der har været samme navnekludder i Christiansfeld. Her kom Nørregade til at hedde Zinzendorfgade, og fejlen nåede faktisk hele vejen ind i de officielle databaser. Det gik først op for en beboer på Nørregade, at han havde fået ny adresse, da han modtog brev fra banken.

Her skete der også en menneskelig fejl, da en af kommunens medarbejdere medarbejder fik trykket på den forkerte linje i DAR - Dansk Adresse Register - og omdøbte hele Nørregade til Zinzendorfgade. Zinzendorfgade hedder dog igen i dag Nørregade, og fejlen blev rettet hurtigt, efter den blev opdaget.