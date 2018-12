Uno-X ved Bilka er klar til at åbne

Kolding: Efter års planlægning er den nybyggede Uno-X tankstation overfor Bilka i Kolding nu endelig klar til at åbne.

Det sker onsdag 19. december, hvor selskabet fra kl. 15.30-18.00 lover attraktive julebenzinpriser og holder konkurrencer med gratis benzin og diesel. - På den nybyggede Uno-X lavprisstation på Vejlevej vil kunder få en topmoderne tankningsoplevelse, hvor der er tænkt på alt. Med det nye stationskoncept har vi gjort tankningen på Vejlevej så hurtig, enkel, tryg - og selvfølgelig billig som muligt, siger Ivan Milther, der er distriktspartner hos Uno-X i Kolding, i en pressemeddelelse. Ivan Milther fremhæver blandt andet hurtige og kontantfrie betalingsautomater ved hver tankstander, nye tankpistoler med split, så man slipper for at skulle stå og holde i håndtaget, mens man tanker og den nye prismast, som gør at benzinprisen altid er synlig for bilisterne.