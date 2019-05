Unikt makkerskab: Kolding-par samarbejder med Danmarks Idrætsforbund om motion på abonnement

Motion for både børn og voksne ligger Anders Flaskager meget på sinde, så et kælderrum i familiens bolig er lavet om til et fedt motions- og legerum. Anders Flaskager er selv tidligere professionel fodboldspiller, uddannet lærer og har arbejdet i adskillige år som lektor på UC Syd, hvorfra han lige nu har orlov. Han er cheftræner for Kolding Boldklubs hold i danmarksserien. Arkivfoto: Ludvig Dittmann

Ægteparret Anders Flaskager og Maj-Brit Strømdahl fra Kolding har genoplivet deres firma med motionskasse på abonnement. I den forbindelse har de indgået et tæt samarbejde med Danmarks Idrætsforbund, der har bevilget penge til initiativet, der nu også kan bruges af børnehaver og SFO'er.

Kolding: Var det noget at prøve kræfter med en omgang volleyball, brydning, cricket eller orienteringsløb? Eller hvad med en omgang frisbee, tennis eller rugby? Det er blot nogle af de sportsgrene, børnefamilier, børnehaver og SFO'er kan komme til at afprøve, hvis de hopper med på Kolding-parret Anders Flaskagers og Maj-Brit Strømdahls helt nye samarbejde med Danmarks Idrætsforbund (DIF). Samarbejdet betyder, at DIF har skudt penge ind i projektet. Via det helt unikke samarbejde med DIF vil Flaskager og Strømdahl introducere både børnefamilier, børnehaver og SFO'er til 12 forskellige sportsgrene, der alle hører under DIF. Koncepterne samles under navnene FamlySport for børnefamilierne og KidsSport for børnehaver og SFO'er. Ideen er, at kunderne abonnerer på motionskasser, der hver måned sendes til vedkommende, og indeholder remedier, der kan bruges til at prøve en af de 12 sportsgrene af.

om Anders Flaskagers, Maj-Brit Strømdahls og DIF's abonnementskasser på motion her: www.kidssport.dk og på www.famlysport.dk Man kan prøve følgende sportsgrene gennem de to ordninger: Badminton, boksning, bordtennis, brydning, floorball, frisbee, orienteringsløb, rugby, tennis, volleyball, softball og cricket.

følgende sportsgrene gennem de to ordninger: Badminton, boksning, bordtennis, brydning, floorball, frisbee, orienteringsløb, rugby, tennis, volleyball, softball og cricket. Anders Flaskager er tidligere professionel fodboldspiller og er uddannet lærer. Han har orlov fra jobbet som lektor på UC Syd i Haderslev, hvor han bl.a. har drevet den landsdækkende motionskampagne Aktiv rundt i Danmark. Maj-Brit Strømdahl er uddannet cand.scient.adm. med speciale i sundhedsøkonomi. Hun arbejder som ekstern konsulent i blandt andet vindkraftbranchen.

Få en smagsprøve Ideen om motion på abonnement satte Anders Flaskager og Maj-Brit Strømdahl allerede i søen for nogle år siden, da de startede firmaet FamlySport. Men efter kort tid lagde de projektet i dvale og genoplivede det og udvidede det altså først, da de fik DIF med i et samarbejde. - Med FamlySport og KidsSport kan man få en enormt vedvarende effekt, for man kan afprøve rigtige sportsgrene, som man kan gå til i fritiden. Der er en god kobling, og man kan få en smagsprøve på de forskellige sportsgrene. Derefter kan man også få en gratis prøvetime i en klub, hvis man vil prøve det af, siger Anders Flaskager. Han henviser til, at man i mange børnehaver og SFO'er har forskellige motionsprojekter i gang. Med et abonnement på en idrætskasse med smagsprøver på nye, sjove sportsgrene bliver det nemmere for medarbejderne at sætte børnene i gang med motion, og samtidig kan børnene altså gå direkte ud i en forening, hvis de har mod på mere.

En time hver dag Anders Flaskager er cheftræner for Kolding Boldklubs danmarksseriehold og har i øjeblikket orlov fra sit job som lektor ved UC Syd i Haderslev. Her han i mange år stået i spidsen for den årlige motionskampagne for hundredetusinder af skoleelever i hele Danmark, Aktiv rundt i Danmark. - Børn skal bevæge sig en time om dagen, men det er der ikke mange, der gør. Vi er blevet dårlige til hverdagsmotion. Hvis man som forælder synes, at ens barn spiller for meget Fortnite, må man sætte noget andet i stedet, og her kommer kasserne med motion ind i billeder, siger Anders Flaskager.

Første gang nogensinde Han vil ikke oplyse præcist, hvor mange penge DIF har skudt ind i arbejdet med FamlySport og KidsSport, men fortæller, at det er et sekscifret beløb, der skal være med til at markedsføre en række idrætsgrene på nye måder. - Og det er altså første gang nogensinde, at DIF har givet en bevilling til et privat, eksternt firma, siger Anders Flaskager.