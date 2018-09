Ungt par bliver kroejere: Vi vil lave mere sammen som familie

Emil Rask Bahr ved Sdr. Bjert Kros urtehave. Han og hans kone, Kathrine, har købt kroen og åbner til november. De to og deres to små piger skal bo i en lejlighed ovenpå kroen. Foto: John A. Petersen

Kathrine og Emil Rask Bahr flytter nu fra Aarhus til Sdr. Bjert, hvor de har købt kroen. De to unge kokke vil skabe et nyt spisested og glæder sig til nyt familieliv med deres to små børn.

Kolding: Der kommer snart nyt liv i restauranten, selskabslokalerne og værelserne på Sdr. Bjert Kro, efter at kroen tilbage i januar i år lukkede og slukkede. Den hidtidige ejer af kroen, Bjert Invest, har solgt kroen til 29-årige Katrine Rask Bahr og hendes mand, den 34-årige Emil Rask Bahr, der til november genåbner kroen. De to uddannede kokke stammer fra henholdsvis Jordrup og Seest og er begge uddannede kokke fra Hansenberg. De har været vidt omkring i kokkeverdenen, men har de seneste år boet og arbejdet i Aarhus. Og det er ikke bare kroejerne, der rykker til Sdr. Bjert. Børnene, Karla på tre år og Gro på fire måneder, flytter naturligvis også med, og de to små er en væsentlig del af årsagen til, at deres forældre har købt kroen, hvor de kan være sammen som familie. At have små børn og være kok på en restaurant hænger ikke særlig godt sammen, og i flere år har Kathrine og Emil Rask Bahr snakket om at drive et kombineret spisested, selskabslokaler og værelser til overnatning. Det fandt de i Sdr. Bjert, hvor de om en måneds tid flytter ind i en lejlighed ovenpå kroen. Dermed håber de, at familieliv og arbejde kommer til at hænge bedre sammen.

Sdr. Bjert Kro De nye ejere af Sdr. Bjert Kro holder åbningsreception lørdag den 3. november.Herefter åbner kroen den 7. november.



Man kommer både til at kunne spise i kroens restaurant, holde selskaber og fester på kroen og overnatte i en af dens syv værelser.

Skal bo ovenpå kroen Lige nu er Kathrine Rask Bahr på barsel, men ellers har hun, siden de fik børn, arbejdet i et firma, der sælger køkkenudstyr til restauranter og storkøkkener, for at få familielivet til at hænge sammen. Hendes mand har de seneste fire år været medejer af restauranten Hærværk i Aarhus, og lige nu ser Kathrine og børnene typisk kun ham om søndagen og højst et par hverdagsaftener om ugen. - Vi er begge enormt forelskede i branchen, men vi kan ikke leve på den måde. Nu gør vi det her som familie, og så bliver det lidt som at komme hjem, siger Kathrine Rask Bahr, der tidligere har arbejdet på Kongebrogården i Middelfart i sin læretid, på restauranten Ferdinand i Aarhus, ligesom hun har været på det danske kokkelandshold. Hun har desuden arbejdet som tjener flere steder.