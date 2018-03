Unge om uddannelsesvalg: Vi går vores egne veje

En gruppe elever i 9. klasse på Bakkeskolen har gjort sig grundige overvejelser om, hvad de skal til næste skoleår, og de har vendt deres tanker om skolevalg med både forældre, venner og familie.

Kolding: Hvad har lige præcis jeg lyst til, og hvilke fag passer til mine interesser? De spørgsmål har Sille Rønnow, Maia Enø Mølholm, Rebecca Tegtmeier og Mads-Ulrik Asmussen Jensen fra 9. klasse på Bakkeskolen alle stillet sig selv de sidste mange måneder. Ja, nærmest i flere år. Derfor er de også alle fire temmelig sikre på, at de valgte rigtigt, da de for nylig besluttede, hvordan de vil fortsætte deres skoleliv til næste skoleår. Sille skal på efterskole, hvor hun skal gå på en håndbold- og skilinje, Maia skal have en teknisk studentereksamen på HTX, Rebecca drager til USA som udvekslingsstudent, og Mads-Ulrik fortsætter på HHX på IBC. - Jeg vil godt have et år, hvor jeg kan blive mere moden og klar til gymnasiet, for jeg ved, at jeg vil på gymnasiet. Jeg har fået anbefalet at tage på efterskole, og jeg vil gerne have et år, hvor jeg har knap så meget fokus på det faglige, og hvor der er et lidt mindre pres, fortæller Sille, der tror, det vil modne hende meget at prøve at bo et andet sted end hjemme hos forældrene.

Jeg har fået anbefalet at tage på efterskole, og jeg vil gerne have et år, hvor jeg har knap så meget fokus på det faglige, og hvor der er et lidt mindre pres Sille Rønnow, elev i 9. klasse på Bakkeskolen

Lave noget helt andet De fire unge er godt klar over, at man fra regeringens side og "det voksne Danmark" gerne ser, at de og deres kammerater søger ind på en erhvervsuddannelse, men ingen af dem har valgt den vej. - Man kan godt mærke, at det er det, de vil have os til, men så får jeg lyst til at provokere dem og vælge noget andet. Jeg vil gerne bare vælge det, jeg har mest lyst til, siger Maia, der holder af naturfagene i skolen og derfor har søgt ind på HTX. - Det normale gymnasium minder efter min mening for meget om folkeskolen - det er bare lidt sværere. Men på HTX kommer jeg til at lave noget helt andet og lærer om noget, som jeg går op i, for eksempel teknologi, fortæller Maia, der føler sig helt klar til en ungdomsuddannelse og ikke synes, hun har brug for et år i 10. klasse. Sådan har Mads-Ulrik det også, så han springer direkte til HHX til august. - Jeg er tiltrukket af handel og har hørt meget godt om HHX. Min storebror går der, og han fortæller om skolen, og at lærerne har været ude i erhvervslivet. Jeg har altid vidst, at jeg gerne ville noget med handel, og jeg føler mig meget parat til at læse videre med det samme, siger Mads-Ulrik.