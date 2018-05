Unge og fulde indbrudstyve ville have kød og alkohol: Indrømmede tre indbrud i Fakta på seks dage

To unge mænd tilstod i retten, at de på seks dage brød ind i Fakta i Vamdrup tre gange. Tredje gang blev de anholdt i beruset tilstand.

Første gang var kort efter midnat 17. februar i år. Det var mildt sagt en ganske amatøragtig omgang. Mændene smadrede en rude, men gik ikke ind. I stedet løb de af sted med to kasser. Det viste sig senere, at der var plastikposer i kasserne.

Klienten, en 18-årig mand, smilede over udtrykket. Det samme gjorde den 20-årige, der sad få meter derfra. Også han var sigtet for indbrudsbølgen i Fakta i sagen, der kørte som en ren tilståelsessag.

De to unge mænd på henholdsvis 18 og 20 år blev fredag idømt henholdsvis seks og fem måneders ubetinget fængsel. De har afsonet det meste af straffen, da de har siddet varetægtsfængslet i tre måneder.Mændene erkendte næsten alle forhold i anklageskriftet. De blev begge dømt for tre indbrud i Fakta, og desuden havde de begge stjålet biler. De unge mænd har flere betingede domme bag sig. Den ene havde desuden en reststraf på tre måneders fængsel "i banken" fra tidligere lovovertrædelser. Begge mænd blev løsladt efter retsmødet og skal senere afsone resten af straffen. Hverken den 18-årige eller den 20-årige anker dommen.

Tilbage til Fakta

Natten til 20. februar vendte den 18-årige og den 20-årige tilbage for at få mere og andet end plastikposer. De to mænd fjernede den plastik, der var sat for det vindue, de havde smadret, og denne gang kravlede de ind. De stjal kød, slik, alkohol og cigaretter.

To dage senere var mændene tilsyneladende sultne igen.

- Vi skulle ind og hente mad, sagde den 20-årige i retten.

De vendte tilbage til Fakta, slog et lille hul i et vindue og åbnede indefra. De fyldte en indkøbskurv med nudler og andre dagligvarer.

- Vi løb rundt i forvirring, fordi vi var godt berusede, forklarede den 18-årige.

Men denne gang fik de ikke lov til at forlade Fakta alene.

- Politiet kom, mens vi var inde i Fakta, og så blev vi anholdt, sagde den 18-årige.

Den følgende dag blev de to mænd varetægtsfængslet, fordi dommeren vurderede, der var risiko for, at tre indbrud ville blive til fire eller flere.

De to mænd var også sigtet for flere andre forbrydelser, blandt andet biltyverier.

Den 20-årige blev idømt fem måneders ubetinget fængsel. Den 18-årige fik en straf på seks måneders ubetinget fængsel.