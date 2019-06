Unge misbrugere skal have penge for at møde op til samtaler med deres behandler

Kolding får et nyt tilbud til unge misbrugere. Gavekort skal være med til at sikre, at de unge møder op til samtalerne med deres behandler. Andre kommuner har allerede høstet gode erfaringer med den fremgangsmåde.

Kolding: Til efteråret ventes Kolding at være klar med en helt ny behandlingsmetode til unge misbrugere. En del af metoden er at belønne misbrugerne med et gavekort på 200 kroner, hver anden gang de kommer til samtale med deres behandler.

- Gavekortet er en lidt kontroversiel del af programmet og tjener flere formål. Det skal både få borgerne til at møde op og bruges som en aktiv del af behandlingen forstået på den måde, at behandleren og den unge skal snakke om, hvad det vil være godt at bruge gavekortet til, fortæller Ulrich Guldahl Pedersen, der er leder af Kolding Kommunes stofmisbrugsbehandling.

Erfaringerne fra andre kommuner viser også, at det får flere unge til at møde op, når deres behandler sender dem en sms, der husker dem på samtalen, og det er også en del af strukturen omkring den ny behandlingsmetode.

- Jeg forestiller mig, at gavekortene bliver til navngivne butikker, men alt det praktiske er ikke faldet på plads endnu. Vi søgte en pulje under Socialstyrelsen og har lige fået at vide, at vi ligesom flere andre kommuner har fået ja. Dermed vil vi få hjælp til at komme i gang med den nye behandlingsmetode. Nu skal fire medarbejdere på kursus. Vi glæder os vildt meget til at komme i gang, og jeg forventer, at vi kan begynde de første forløb for unge i den sidste del af året, siger Ulrich Guldahl Pedersen.