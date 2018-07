Kolding: Politiet modtog søndag klokken 16.19 anmeldelse om, at to personer befandt sig oppe i en kran på Jens Holms Vej. En patrulje kørte til stedet og så ganske rigtigt to personer helt oppe i toppen af en høj kran på nordhavnen. Politiet fik kaldt personerne ned. Det viste sig, at de to drenge på eventyr i højderne begge var 17 år og fra henholdsvis Kolding og Christiansfeld. De har begge fået en bøde for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.