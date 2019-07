Som ung og kristen kan det være svært altid lige at være sig selv. Specielt når største af den danske ungdom går meget op i druk, derfor er det rart for de unge, at de en gang om året kan være sammen med andre, der har samme værdier som dem selv, det giver et særligt fællesskab.

I løbet af ugen vil der ved Young Street være fokus på dating, sex og seksualitet. Der vil også være fokus på at tro og tvivle. Men den overordnede vision for ugen er at skabe et større fællesskab for de unge. Der er nemlig mange små kirker rundt omkring i landet, hvor der ikke er så mange unge medlemmer, som til hver dag godt kan føle, at der ikke er så mange som dem i deres lokalmiljø. Til Young Street kan de unge så mødes med andre, der lever ligesom dem og har de samme værdier.

Fælles værdier

To af deltagerne til Young Street er 18-årige Christoffer Schmidt og 20-årige Jonas Kirkfeldt, der begge er fra Odense.

- Jeg er vokset op med Sommercamp, det er en tradition i vores familie at komme her, fortæller Jonas Kirkfeldt, der lige er blevet student fra HTX.

- Det er det også i vores, jeg har været her hver sommer siden jeg var spæd, fortsætter Christoffer Schmidt, der til daglig går EUX som tømrer.

Både Jonas Kirkfeldt og Christoffer Schmidt kommer fra hverdag, som er lidt anderledes i forhold til deres klassekammerater. Derfor nyder de begge at komme til Young Street i Kolding.

- Det er rart at komme et sted, hvor andre har de samme værdier som mig. På skolen kan det hurtigt komme til at handle om sex og hvor meget man drak i weekenden, så det bliver et slags frirum for mig at komme her, fortæller Christoffer Schmidt.

Jonas Kirkfeldt har lige været på studenterrunde, hvor alting hurtigt kommer til at handle om druk og gerne i sådan en grad, hvor man bliver sanseløst beruset. Det gjorde Jonas ikke, men han fik da nogle øl.

- Jeg har ikke behovet for at drikke mig plørefuld, men jeg godt kan lide at drikke et par øl og nå dertil hvor jeg slipper tøjlerne, åbner lidt mere op, men stadig har kontrol over situationen. Det kan der komme nogle interessante snakke ud af, siger den Jonas Kirkfeldt.

SommerCamp løber fra lørdag d. 6. juli til fredag d. 12 juli.