Unge kenyanske akrobater besøger landsby

Nafsi-truppen kommer nemlig med en akrobatikforestilling om netop dette emne i bagagen og skal optræde med den under besøget. Baggrunden er, at Kenya er et af de lande, der mærker klimaforandringerne ekstra i form af både tørke og regnskyl, der, når de kommer, er meget voldsomme.

Sjølund: Elever og ansatte på Sjølund-Hejls Skole kommer til at møde en noget anderledes kultur, når skolen og flere af de lokale børnefamilier i begyndelsen af september åbner dørene for syv børn og unge og en voksen træner fra Kenyas hovedstad Nairobi.

Faglig indsigt

Skoleleder Anders Henriksen fortæller, at skolens elever kommer til at lære noget om andre kulturer.

- Og så kommer de til at arbejde med temaer som klima og bæredygtighed. Det er emner, der kan være svære at gøre jordnære, men her har vi besøg af nogle unge, der har klimaforandringerne helt inde på livet. Jeg håber, at vi giver vores elever en faglig indsigt og lærer dem, at alle bør tage ansvar for vores fælles klode, siger Anders Henriksen.

De otte børn og unge fra Nairobi skal også tilbringe en aften sammen med spejderne i Hejls, ligesom også Kolding Musikskole bliver inddraget i besøget.

De kenyanske akrobater skal besøge musikskolen og arbejde sammen med et par musikhold, ligesom folk fra musikskolen også kommer til Sjølund-Hejls Skole og arbejder med stomp og rap om klimaet med skolens elever.

I forbindelse med en sommerfest på Sjølund-Hejls Skole onsdag den 4. september byder Nafsi-truppen på en forestilling med titlen "Vejrudsigten", der kan ses af alle interesserede.

Mens de opholder sig i Sjølund-Hejls indkvarteres de otte kenyanere hos lokale familier med børn på skolen.