Unge i Vamdrup efterlyser klub: Der skal være sjove aktiviteter, fester og hygge

En mor og skolebestyrelsesmedlem i Vamdrup har opfordret ungdomsskolen til at forsøge at få mere gang i dens aktiviteter i Vamdrup. En gruppe unge fra Vamdrup Skole bakker op.

De er dog også enige om, at den eksisterende ungdomsklub, som ungdomsskolen driver i lokaler på skolen, godt kunne gøres lidt mere attraktiv for de ældre elever - det vil sige eleverne fra de ældste klasser på skolen.

Nadja Schmidt og Ida Lassen går i 9. klasse, mens Jens Buchwald og Jonas Fyhn går i 8. klasse. De fire har alle fritidsinteresser og arbejde at se til i fritiden, så de mangler egentlig ikke noget at tage sig til.

Det mener fire af eleverne i de ældste klasser på Vamdrup Skole, som JydskeVestkysten har sat i stævne for at høre mere om deres fritidsliv og ønsker til fritidstilbud til unge.

Vamdrup: Selv om der er en idrætsforening med masser af tilbud, og til trods for at ungdomsskolen har en ungdomsklub på skolen, der holder åbent tre aftener om ugen, er det alligevel som om, der mangler noget til de unge i Vamdrup.

Næstformanden i skolebestyrelsen på Vamdrup Skole, Birgitte Grunnet, har i en klumme i Ugeavisen og i en artikel i JydskeVestkysten givet udtryk for, at der ikke sker nok for unge i Vamdrup.Hun mener bl.a., at Ungdomsskolen Kolding bør forsøge at få flere unge til at komme i den ungdomsklub, som ungdomsskolen driver i Vamdrup. Desuden opfordrer hun til, at ungdomsskolen forsøger at sætte nogle fritidsfag i søen i byen. Ungdomsskoleleder Mikkel Holst Villadsen oplyser, at 45 unge er tilmeldt ungdomsklubben, der er for unge fra 7. klasse og op til 18 år. Han er godt tilfreds med denne tilslutning.

Jonas, Nadja, Ida og Jens fra 8. og 9. klasse på Vamdrup Skole tror, at det kan være med til at forebygge problemer blandt unge, hvis de store teenagere har en ungdomsklub, hvor de gider at komme. Foto: Søren Gylling

Disko efterlyses

- Vi mangler lidt for de ældre unge. I ungdomsklubben er det for meget bare brætspil og boldspil, siger Nadja, der kom i ungdomsklubben i 7. og 8. klasse.

Men så blev det lidt for kedeligt at komme der, og i de nye lokaler, som klubben flyttede til ved skolen, er der ikke de samme muligheder som i de tidligere lokaler ved Ungdomsgården til at dele gæsterne lidt op.

- Der havde vi for eksempel en spillestue, og et pige- og drengerum ovenpå, husker Nadja, der synes, det kunne være fedt for byens unge at have et sted at mødes - især i de kolde måneder - og hvor der både bydes på spændende aktiviteter, sodavandsdiskotek og mulighed for en snak med de ansatte.

Jonas fremhæver også fester og foreslår, at de programsættes i kalenderen, så de unge ved, hvornår festerne kommer - på samme måde som med Sjov Fredag, som de fire føler sig for store til at deltage i.