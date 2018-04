Unge i Kolding kan nu game sig til viden om erhvervsuddannelser

Kolding: Overvejelserne om uddannelsesvalg skulle gerne blive mere underholdende for grundskoleelever i Kolding Kommune. Hansenberg, IBC og Social- og Sundhedsskolen i Kolding går nemlig sammen om at tilbyde skoleelever at prøve det virtuelle spil City of Educatia - som viser eleverne mulighederne i en erhvervsuddannelse. City of Educatia er særligt udviklet til elever i 7. og 8. klasse.

Samarbejdet indebærer, at uddannelsesinstitutionerne tilbyder grundskoler assistance i form af udstyr og to såkaldte gamemasters, der leder eleverne igennem spillet. Vejleder ved Hansenberg Anja Lene Røjkjær Olsen er en af disse gamemasters, og hun ser et stort potentiale i City of Educatia:

- Vi keder dem ikke til døde med en PowerPoint-præsentation. I stedet tilegner de sig viden gennem spillet og får øjnene op for en verden af uddannelser, som de måske ikke ved eksisterer. Via spillet finder de ud af, hvad de er gode til - og hvilke job, der matcher deres interesser, konstaterer hun.