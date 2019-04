Unge huserer i faldefærdig bygning: Politiet øger patruljeringen

- I og med at det er unge mennesker, som er brudt ind i en faldefærdig bygning, så er vi begyndt at komme deroppe. Især når vi har fået at vide, at der er unge mennesker, der opholder sig på første sal, siger Brian Fuglsang.

- Vi har for nyligt fået en anmeldelse om, at der er nogle unge mennesker, der huserer på første sal i bygningen. De har lagt nogle madrasser derinde og formentlig forsøgt at starte noget ild ved et komfur, fortæller politikommissæren.

Inden i hærgede bygning er der lige så meget graffiti, som der er uden på. Det viser billeder, som Martin Eilstrup har taget. JydskeVestkysten har selv forsøgt at få lov til at komme ind og tage billeder, men det vil Domea.dk, der ejer bygningen, ikke give lov til. JydskeVestkysten har valgt ikke at bringe Martin Eilstrups billeder, da Klostergården er privat grund, og man skal have tilladelse til at gå derind.

- Der er jævnligt brande dernede. Det er en gammel forladt bygning, som står til nedrivning. Der er i ny og næ nogen, der synes det kan være lidt underholdende, at stikke ild til ting derinde. Jeg ved dog ikke, om det var tilfældet her, fortæller Casper Bøge Christensen.

Casper Bøge Christensen, der er afdelingsleder for Trekantbrand fortæller, at det ikke er første gang, at man har sendt bemanding afsted til Klostergården.

Vand i kælder

Borgmester Jørn Pedersen (V) er også bekendt med, at unge bryder ind og opholder sig i Klostergården.

- Det er yderst kritisk og yderst alvorligt, at der er nogen, der bliver ved med at bryde ind i bygningen og lave hærværk. En vindue, der er lukket, kan alt andet lige ikke ryge ned, som det, der røg ned forleden. Det er en udfordring, og det kan være farligt at gå rundt derinde, siger borgmesteren.

På et møde, der blev holdt mellem Domea.dk, som ejer bygningen, og ham, fik han desuden at vide, at Klostergårdens kælder står under vand som konsekvens af noget hærværk, der er sket for et par måneder siden.

- Det skyldes, at nogle unge mennesker brød ind og lavede hærværk på el-installationerne, så sikringerne og så videre var gået. Der kører konstant vandpumper i Klostergården, og det siger sig selv, at vandet kommer til at stå op, når strømmen går, fortæller Jørn Pedersen.