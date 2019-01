Unge fik et smugkig ind i stalden, frisørsalonen og køkkenet

Hansenberg slog lørdag dørene op til et åbent hus-arrangement på alle deres adresser i Kolding. Her stod lærere og nuværende elever klar til at fortælle om at blive alt fra frisør og tømrer til veterinærsygeplejerske og kok.

Kolding: Pilen peger på uddannelsen til veterinærsygeplejerske. Men er det nu det rigtige? Hanna Axelgaard havde tage turen fra Vejen for at snuse rundt på Hansenberg for at finde inspiration til valg af uddannelse. Til sommer går hun ud af 9. klasse og skal et år på efterskole. Så hun har fortsat tid til at overveje det grundigt.

- Jeg er i tvivl, og derfor kunne det være rart at se lidt forskelligt. Der er så mange ting at vælge imellem. Jeg har tidligere kigget på skolens uddannelse, hvor du bliver veterinærsygeplejerske. Men i dag kigger jeg bare lidt på det hele, siger Hanna Axelgaard, da vi møder hende i skolens frisørafdeling. Hun er dog ret sikker på, at hun ikke griber saksen.

- Nu skal jeg rundt på skolen, og på den måde kan jeg måske også udelukke nogle ting. Men lige nu er det fortsat uddannelsen til veterinærsygeplejerske, jeg er mest interesseret i, siger Hanna Axelgaard.