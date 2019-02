Unge begynder i fritidsjob på plejehjem: Bliver det en succes skal det bredes ud

Tre unge gymnasieelever er blevet lært op, inden de er begyndt på deres nye fritidsjob på Plejehjemmet Vesterled. Gitte Meyer Larsen, der er chef for Kolding Kommunes plejehjem, ser de unge som et frisk pust, der både kan aflaste personalet og være til glæde for beboerne.

- Vi ved jo fra vores eget hjem, at jo flere vi er rundt om bordet, desto mere socialt er der jo. Det er dejligt, når unge mennesker kommer ind udefra og giver et friskt pust. De kan noget helt andet, og ser nogle helt andre ting, end os der har været i branchen i længere tid, forklarer hun.

- Vi er ikke den eneste kommune, der ansætter unge i fritidsjob. For os handler det ikke kun om, at det er svært at skaffe plejepersonale, men også om, at de unge kan være med til at skabe liv og stemning på plejehjemmene, fortæller Gitte Meyer Larsen, der er chef for Kolding Kommunes plejehjem.

Hyggeligt på plejehjem

Gitte Meyer Larsen kommer med et eksempel.

- Jeg kan huske, at vi for en del år siden havde en helt ung pige, og hun var bare eminent til vores ældre. De spurgte altid efter hende, for hun var blandt andet god til at fortælle historier fra skolen. Hun blev faktisk ved med at komme, efter hun ikke var ansat længere, fordi hun fik "plejehjemsvenner" ud af det.

Plejehjemschefen ser ingen problemer i, at unge i fritidsjob putter tallerkener og glas i opvaskemaskinen sammen med beboerne.

- Det kan også være, at nogen kan spille klaver eller på andre måder bidrage til fællesskabet.

Ifølge Gitte Meyer Larsen har Koldings plejehjem fokus på at skaber den gode stemning. Bliver det en succes at have unge i fritidsjob på Vesterled, får andre også muligheden.

- Når vi gør noget nyt, så høster vi altid erfaringer for at se, om det er noget vi skal brede ud.

Gitte Meyer Larsen håber også, at det ad den vej kan lade sig gøre at rekruttere unge.

- Når de kommer ud, så kan de se, at det ikke er "farligt" at arbejde på et plejehjem. Faktisk kan det være hyggeligt, og man kan møde mange spændende borgere, siger hun.