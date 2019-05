Ungdomsskolen inviterer til nyt møde om de unge i Vamdrup

Ungdomsskolen i Kolding har arbejdet videre med de ideer, der for nylig kom på bordet ved borgermøde om tilbud til de unge i Vamdrup. Initiativerne fra ungdomsskolen bliver præsenteret på nyt borgermøde i juni.

Vamdrup: Der bliver arbejdet på højtryk blandt ungdomsskolen i Koldings medarbejdere for at sætte aktiviteter og tilbud i søen, som de unge i Vamdrup har lyst til at bruge tid på. Det sker efter det borgermøde, der blev holdt i Vamdrup i april, hvor mange både unge og voksne deltog for at give deres besyv med i bestræbelserne på at få flere tilbud til de unge i byen. Siden mødet har ungdomsskolens ansatte arbejdet på at forsøge at gøre nogle af ønskerne fra borgermødet til virkelighed eller undersøge, om de er realistiske. Samtidig har man også fået stablet et samarbejde med 12 lokale unge på benene, og de kommer med masser af input til, hvad ungdomsskolen kan være med til at sætte i gang til de unge. - De her unge åbner munden og tager ejerskab, og vi vil netop gerne have unge, der tager ansvar. Vi giver dem et ansvar, de kan overskue. Det er vigtigt, at de unge kan forfølge det, de har list til - det, der ligger dem tættest, fortæller ungdomsskoleleder Mikkel Holst Villadsen.

Tilbud til de unge Diskussionen om tilbuddene til de unge i Vamdrup blev startet, da en mor til to børn i Vamdrup tidligere i år pegede på, at der ikke var tilstrækkeligt med tilbud til byens unge. Hun pegede bl.a. på, at ungdomsskolen ikke har tilbud nok.

Siden blev der holdt et borgermøde, hvor de fremmødte selv var med til at pege på udfordringer i byen og på, hvilke tilbud de ønsker til de unge.

Onsdag den 19. juni klokken 19 bliver der igen holdt møde om tilbuddene til de unge. Mødet holdes i salen på Vamdrup Skole.

Stop for traditionelle tilbud Han vil endnu ikke løfte sløret for, hvilke konkrete initiativer og tiltag, som ungdomsskolen vil sætte i gang på baggrund af ønskerne fra folk i Vamdrup. Det vil først blive offentliggjort, når der inviteres til et opfølgningsmøde for borgerne i Vamdrup i juni. - Her fortæller vi om, hvad vi gør nu og her og om, hvad der kræver et større koordineringsarbejde eller måske en politisk godkendelse. Her og nu kan det for eksempel være specielle aktiviteter vi laver over det næste halve år i ungdomsskoleregi, siger Mikkel Holst Villadsen. Han forklarer, at man holder lidt igen med de mere traditionelle aktiviteter i øjeblikket i Vamdrup for i stedet at kunne kanalisere penge til aktiviteter, som man er sikker på, at de unge ønsker.

Rykker til Lunderskov Den måde, som ungdomsskolen har brugt i Vamdrup til at få de unge og mange af deres forældre på banen for at få flere og bedre tilbud til de unge, har vist sig at være så god, at den vil blive genbrugt i et eller andet omfang. Mikkel Holst Villadsen fortæller, at man til september vil holde et borgermøde a la det, man holdt i Vamdrup, i Lunderskov. Også her vil der blive budt på gruppearbejde blandt de fremmødte, der skal få nye ideer på bordet. Senere kan det komme på tale at rykke til andre steder i kommunen for at skabe debat om tilbuddene til de unge.