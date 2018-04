Ung mand varetægtsfængslet i fire uger for grov vold

Kolding: En 22-årig mand, der er sigtet for grov vold, blev torsdag eftermiddag varetægtsfængslet i fire uger i et grundlovsforhør i Retten i Kolding.

Den 22-årige mand blev anholdt onsdag klokken 20.15. Han er sigtet for at have overfaldet to personer i Jernbanegade natten til 16. marts klokken lidt i fire.

Han er sigtet efter den grove voldsparagraf om vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter. Ifølge politiet har han sammen med to andre medgerningsmænd givet to forurettede adskillige knytnæveslag i ansigtet samt spark på kroppen og i hovedet. Desuden har gerningsmændene angiveligt sparket en af de forurettede adskillige gange på kroppen og i hovedet, mens han var bevidstløs. Det bevidstløse offer pådrog sig flere buler i hovedet, og slag og spark gjorde ifølge sigtelsen, at hans overkæbe blev slået løs fra ansigtsskelettet.