Ung mand slog bule i forbipasserende bil - så anholdt bilisten ham

Odense/Kolding: Mens sneen daler fredsommeligt ned udenfor, sidder en ung mand torsdag morgen i detentionen på politigården i Odense og afventer sin videre skæbne. For han opførte sig ifølge politiet ikke videre fredsommeligt, da han onsdag aften kort før midnat kom gående ad Kongensgade.

Ved krydset Kongensgade/Vindegade sprang den 22-årige mand, som er fra Kolding, ifølge politiets oplysninger ud foran en forbipasserende bil og slog en bule i den.

Det ville bilisten ikke finde sig i. Han standsede bilen og steg ud, og de to mænd kom i håndgemæng. Det lykkedes bilisten at tilbageholde den unge mand ved at lægge ham ned på jorden, selvom manden gjorde modstand og ifølge politiets oplysninger sparkede bilisten i hovedet.

Bilisten fik tilkaldt politiet, som anholdt både den 22-årige mand og hans kæreste, som gik sammen med ham. Hun blev ifølge vagtchef hos Fyns Politi Lars Fredensborg sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen og løsladt.

- Men den unge mand nyder vores gæstfrihed i kælderafsnittet i øjeblikket, konstaterer vagtchefen.

Den 22-årige mand er sigtet for hærværk og vold og skal afhøres i løbet af dagen. Politiet har endnu ingen forklaring på, hvorfor han angreb bilen.