Ung husejer: Hjælp mit hus ligger på kommunens vej

28-årige Hannah Buchwald er havnet i en grotesk situation. Matrikelkort viser, at hendes hus fra 1864 ligger på et kommunalt vejareal. Lige nu tyder alt på, at hun kommer til at betale regningen på 15.000 kroner for at få flyttet en lille streg.

Hannah opdagede stregen på et matrikelkort, da hun for nylig overvejede at rive sit gamle hus på Engvej ned for at bygge et nyt. Huset er fra 1864, så det har set bedre dage.

Lunderskov: 28-årige Hannah Buchwald fra Skanderup er landet i en grotesk situation, som lige nu ser ud til at komme til at koste hende 15.000 kroner, som hun ikke får noget som helst for.

Nu har den unge kvinde bakset med sagen i en måneds tid, og hun har stadig ikke kunnet finde svaret på det her spørgsmål: Hvem har ansvaret for, at stregen står rigtigt? Og hvis den står forkert, hvorfor kan man så ikke bare rette den?

Hurtigt blev fagfolkene fra husfirmaerne opmærksomme på, at der var noget galt med Geodatastyrelsens digitaliserede matrikelkort, som viser, hvor skellinjen går rundt om Hannahs hus og grund. Selve huset ligger nemlig i et lille hak, der lige præcist placerer bygningen udenfor selve matriklen.

Aben

Hannah Buchwald købte huset tilbage i 2012 for 845.000 kroner, og dengang anede hun ikke, at hendes ejendom, som det ser ud lige nu, ligger på et kommunalt vejareal. Så havde hun selvfølgelig ikke købt det, uden først at have fået bragt forholdet i orden.

Det er hun så gået i gang med nu, og indtil videre må hun bare konstatere, at aben sidder på hendes skuldre.

Hos Geodatastyrelsen, som udgiver de digitaliserede matrikelkort ud fra historiske kort, har hun fået at vide, at de ikke har noget ansvar for korrektheden.

Hos Kolding Kommune er beskeden, at hun skal have fat i en landinspektør for at få udredt, om skellet er fejlplaceret, fordi huset ganske rigtigt på nuværende tidspunkt ifølge matrikelkortet ligger på kommunens vejareal. Derfor kan hun heller ikke få en byggetilladelse til et nyt, har hun fået at vide.

Hos Home, som solgte Hannah huset, lyder forslaget, at Hannah forsøger at få Kolding Kommune til at splitte regningen med hende, efter at en landsinspektør på Homes foranledning har vurderet, at der er tale om "et klassisk eksempel på et stykke gadejord, hvor skellet aldrig er blevet berigtiget efter forholdene". Prisen bliver, skriver landsinspektøren, "ca. 10.000 kr. + moms og afgifter, hvis der umiddelbart kan opnås enighed om definitionen af skellet."

Og endelig har en advokat foreslået Hannah, at hun sender sælger et erstatningskrav "svarende til omkostningerne ved at foretage en ny berigtigelse af matrikelkort med ny skelafgrænsning".

- Men det kan jeg altså ikke få mig selv til. Jeg købte huset af en ældre dame for syv et halvt år siden, og hun vidste jo heller ikke, at der var noget galt, siger Hannah.