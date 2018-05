Ung drøm: Rie på 14 år vil være Hodja fra Pjort

Kolding: Optakten til hendes audition er ikke optimal.

14-årige Rie Visby Hansen fra Aarup på Fyn har taget toget til Kolding for at være med i dagens audition til Dronning Dorothea Teatrets forestilling i efterårsferien, Hodja fra Pjort skrevet af Ole Lund Kirkegaard.

Ti minutter efter at hun skulle have meldt sig klar hos teatrets folk, står hun stadig ved en låst dør foran Bygning 5 i Nicolai-komplekset og kan ikke komme ind til prøven, som skulle foregå her.

Hun vender om og går hen og forsøger sig ved teatrets gamle bygning i Zahnsgade fem minutters gang derfra og kan konstatere, at alle de andre, der skal til audition, har fået besked et par dage før, om at den er flyttet hertil.

Rie tager situationen helt roligt, og instruktør Nynne Karen Nørlund Steenild forsikrer da også både hende og den 15-årige Sharith Nagendran, der kom for sent på grund af en bil, der ikke ville starte, om at det er helt okay.