Ung bilist røg ind i autoværn efter at have undveget rådyr: Politiet mistænker i stedet narkokørsel

Kolding: En 29-årig mand fra Kolding mistænkes at have kørt med narkotiske stoffer i blodet. Fredag klokken 22.15 bliver politiet tilkaldt til et færdselsuheld på Hovedvejen ved Viuf, hvor bilisten har ramt et autoværn. Bilisten forklarede, at uheldet skete efter, at han undveg et rådyr, der løb ud på vejen.

Sydøstjyllands Politi vurderer, at vedkommende i stedet er påvirket af stoffer, da der ikke er andre klare årsager til, at han er kørt ind i autoværnet. Bilen og autoværnet har fået mindre skader. Han blev kørt på skadestuen i Kolding, men slap uden personskader.

Politiet afventer en blodprøve, før der gøres mere ved sagen.