Ung Venstremand træder ind i byrådet: 21-årige Simon vil bryde politiske vaner

Kolding. Er der én, der glæder sig over, at landmanden Asger Christensen siger farvel til Kolding Byråd for at indtage sin nye plads i Europa-Parlamentet, så er det 21-årige Simon Rømer, der er Venstres førstesuppleant til byrådet.

Nu får den unge maskiningeniørstuderende nemlig endelig den plads i Kolding Byråd, som han tabte ved en lodtrækning mellem ham og Eea Haldan Vestergaard efter valget i 2017, da de to fik nøjagtigt lige mange personlige stemmer.

Simon har allerede smagt lidt på byrådsarbejdet - først som barselsvikar for Birgitte Kragh og siden marts som vikar for Asger Christensen, mens han førte valgkamp. Men nu kan han blive siddende resten af denne byrådsperiode, som varer til og med 2021.

- Det har været et meget specielt forløb. Men nu ved jeg, at det virkelig kan betale sig at lægge energi i det. Det har helt sikkert været en hæmsko for mig indtil nu, at jeg har siddet på lånt tid, siger han.

Hvad glæder du dig mest til?

- Budgetforhandlingerne. Der skal tages nogle barske beslutninger, men det er virkelig der, jeg synes, kødet er.

- Og så ved jeg godt, at vi har en disruption-minister i form af Merete (byrådsmedlem Merete Due Paarup (V), red.). Men jeg kunne også godt tænke mig at bryde nogle vaner. Jeg har nogle forslag i ovnen, men jeg har ikke lyst til at røbe dem, for jeg ved ikke, om de kan lade sig gøre, siger Kolding Byråds yngste medlem.