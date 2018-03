Undersøgelse: Flere i Kolding har for mange kilo om maven og færre får motion

En landsdækkende undersøgelse viser, at det går ned ad bakke med koldingensernes sundhed. Det billede håber formanden for social- og sundhedsudvalget, Karina Lorentzen (SF), at et nyt sundhedsbegreb kan ændre.

- På nær rygning, går det i den forkerte retning med koldingensernes sundhed, og det er problematisk. Først og fremmest giver det et liv med flere sygdomme og ringere livskvalitet, og for det andet koster det sundhedsvæsenet kassen, forklarer hun.

Ingen Løftede pegefingre

Hun tror ikke på, at det hjælper med flere kampagner og løftede pegefingre.

- Vi skal en anden vej, hvor vi tænker trivsel i stedet for et smalt sundhedsideal. Derfor lancerer Kolding Kommune et nyt sundhedsbegreb. Vi har netop skudt første projekt i gang. Det hedder "Ligevægt" og er et tilbud til overvægtige. Det handler ikke om at tabe sig, men om at få det bedre med sig selv, uddyber hun.

Hvad er specielt ved det nye sundhedsbegreb?

- Indholdsmæssigt har det mere fokus på trivsel. Folk ved jo godt, at de skal spise sundere, motionere mere og ryge mindre. Med det nye sundhedsbegreb går vi ind og ser på, hvorfor det ikke sker. "Ligevægt" løber over 36 uger, for det handler både om tid og indhold. Jeg håber, at vi med det nye sundhedsbegreb kan forbedre sundheden.

Hvorfor tror du, det går den forkerte vej med sundheden?

- Det er der mange årsager til. Nedslidning, arbejdstempo og stress spiller ind. Undersøgelsen viser også, at flere føler sig økonomisk presset. På mandag skal jeg til et møde, hvor jeg skal høre lidt mere om undersøgelsen.